A 24 horas que la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública abrió un nuevo frente de obra del Peribús en la zona de carretera a Chapala, brillan por su ausencia los señalamientos de rutas alternas luego que parte de la intervención provocó el cierre de la gasa para incorporarse de Periférico a la Carretera a Chapala en dirección al Centro de Guadalajara.

A quienes van a entrar a la ciudad y transitan por Periférico deben seguir derecho y al pasar carretera a Chapala, dar vuelta en U en el primer retorno a la altura de la calle Biblia para regresar por Periférico y después tomar Solidaridad Iberoamericana. El problema es que no hay ni agentes viales ni lonas que expliquen esto.

Otros afectados son usuarios del transporte público, pues no está marcado donde pueden tomarse las unidades y los camiones se siguen de largo para alcanzar el semáforo del retorno.

“Pos ahorita tengo tiempo aquí pero no están parándose los camiones. -No se están parando. A parte pues ya ve que todos están ganando para este lado, todo para que no se quede aquí adelante”. (Por Héctor Escamilla Ramírez)