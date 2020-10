El Pitcher ex-ligamayorista, Rodrigo López coincide con Fernando el “Toro” Valenzuela en el sentido de que el manager de los Dodgers, Dave Roberts, no les dio el reconocimiento que les correspondía a los mexicanos por su destacada actuación en la Serie Mundial.

“Lo que si coincido con Fernando es que por lo menos, Dave Roberts, no les dio el reconocimiento o el crédito a estos muchachos, en la entrevista que dio Dave Roberts después de que les entregaron el trofeo de la Serie Mundial, elogió a muchos y nunca oí el nombre siquiera de González ni mucho menos de Urías dónde no se les dio el reconocimiento, por eso te digo, si quitamos a a Urías de la ecuación no creo que los Dodgers hubieran ganado”.

Víctor González y Julio Urías fueron pieza clave en el sexto juego con el triunfo para el nayarita y el salvamento del sinaloense.

(Por Manuel Trujillo Soriano).