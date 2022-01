Ahora fue la familia Castorena Rodríguez la que se aplicó la vacuna anticovid de refuerzo pero en paquete. El hermano mayor explica:

“Pues somos una familia de cuatro integrantes entonces a uno de ellos le tocó a las nueve y media la cita, a otro a las doce y media, otro a las tres y media y otro a las cinco y media, ya dijimos bueno, vamos a hablar con los encargados a ver qué nos dicen, porque no tiene caso que estemos todo el día por aquí y no, ya nos dicen ‘pásenle así’”

Todos acudieron esta mañana al auditorio Benito Juárez donde les pusieron la AstraZeneca y así no hicieron fila como otros tantos que llegaron en horarios distintos. (Por José Luis Jiménez Castro)