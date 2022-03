Colectivos de familiares de personas desaparecidas, entre ellas la agrupación Esperanza de Luz, realizaron una protesta afuera de Palacio de Gobierno por los pocos resultados en las labores oficiales de búsqueda.

El gobernador, Enrique Alfaro, fue increpado por los manifestantes, a quienes respondió que el pasado miércoles se reinstaló la mesa que da seguimiento al tema.

“Nuestros hijos delante de la gente, señor Alfaro no sea indiferente, se lleva a nuestros hijos delante de la gente -Estoy aquí para atenderlos, vine a platicar y me siguen gritando, yo busco a los hijos de todos siempre -No los busca- Estoy aquí para atenderlos, vine a platicar, no me griten

Jalisco se encuentra en los primeros lugares a nivel nacional en personas desaparecidas, suma más de 16 mil, señalan cifras de organizaciones de la sociedad civil. (Por Claudia Manuela Pérez)