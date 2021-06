Con un performance que incluyó un llanto de una madre por su hijo desaparecidos y maniquíes de cuerpos despedazados, esta tarde el colectivo Huellas de Amor realizó una manifestación a las puertas del Consulado Americano, donde exigieron al Gobierno Federal y Estatal más atenciones para encontrar a sus desaparecidos.

Habla Judith Ramos.

“Le reclamo a Alfaro principalmente que hemos ido a Casa Jalisco y no nos recibe. No nos recibe, no nos da solución a todos los casos que tenemos, yo sé que él no los va a encontrar a todos, pero lo principal que le estamos pidiendo es ayuda al Semefo”.

También exigieron al Gobierno Federal que, una vez que desapareció los fideicomisos, destine el dinero de ofreció el Gobierno de Estados Unidos para invertir en los Semefos y encontrar a los desaparecidos. (Por José Luis Jiménez Castro)