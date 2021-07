Ante el desabasto generalizado de medicamentos y las promesas incumplidas por parte del Gobierno Federal, padres de niños con cáncer llevarán a cabo una marcha el próximo 24 de julio en la Ciudad de México, así lo informa la abogada de este movimiento, Andrea Rocha.

“Partiremos del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México. Quiero decirles que el cáncer es algo que, hay un familiar o alguien cercano que está viviendo esta situación y que obviamente no todos tienen la posibilidad de tener sus medicamentos. Yo creo que si vemos el dolor de algún familiar o de algún conocido. Ahora imagínense que lleguen a las clínicas y que les digan que simplemente no hay, y que los niños te digan que quieren vivir. Yo creo que tanta indolencia de esta actual administración no la podemos seguir permitiendo”.

Diversas organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y activistas ya se han sumado a esta convocatoria, entre ellos María Elena Morera, de Causa en Común, y el mexico-estadounidense Adrián LeBarón. (Por Arturo García Caudillo)