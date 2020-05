Así es como están la mayoría de quienes tienen a un familiar internado en el complejo carcelario de Puente Grande.

El no tener dinero impide que sus internos puedan llamarles frecuentemente.

“Pues no es suficiente porque en veces no hay dinero, en veces batallamos para traer dinero o en veces como en este caso que en veces traemos lo que es frijol, cosas para ellos, pues ahorita no, nomás algo rápido y vámonos porque la economía está muy cara ahorita.”

Familiares de personas privadas de la libertad piden a las autoridades penitenciarias que les permitan llamadas económicas es decir, que no sea obligatorio el uso de una tarjeta que puede costar cuando menos 30 pesos, cuando en algunos aparatos con uno o dos presos alcanza para hacer llamadas. (Por José Luis Escamilla)