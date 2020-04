Hace más de un mes que se prohibieron las visitas de familiares en el centro carcelario de Puente Grande.

Desde entonces los internos solamente pueden tener contacto telefónico con sus familias, sin embargo, las llamadas son pocas porque a los internos no se les está permitiendo trabajar en los talleres y así ganar dinero para comprar tarjetas telefónicas, indicó la esposa de un recluso.

“No, sí pudiera hacerlo más, pero como ahorita no tienen trabajo ellos adentro, porque ellos trabajaban en los talleres y pues todo lo que fabricaban salía para afuera y ahorita no está saliendo nada. Están sin trabajo también ellos adentro -Entonces ¿al no haber trabajo ellos no pueden llamar?- Pues no, porque no tienen dinero para comprar las tarjetas”.

Familiares de reclusos entrevistados por Notisistema aseguraron que sus parientes no están enterados de los tres casos positivos de Covid-19 que se registraron en la prisión, y que la vida al interior del complejo carcelario es prácticamente la misma. (Por José Luis Escamilla)