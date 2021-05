Muy contenta se encuentra la jalisciense Ursula Patricia Sánchez luego de que ya fue confirmada como atleta que competirá en los Juegos de Tokio 2020, en la prueba de Maratón.

“Estoy muy emocionada, ya más tranquila ya más enfocada al cien por ciento y esperando el día para irno y ahora mi preparación es más intensa más específica, pero todo muy bien gracias a Dios”.

“En realidad el sistema de calificación en México es diferente al de otros países, porque el sistema de clasificación es al límite para dar la marca, yo me quise adelantar en diciembre, pero no fue un gran día no me sentí bien, pero di la marca mínima aunque tuve la inquietud, la preocupación de que mejorar alguna otra chica mi marca y esperando como fue el miércoles que ya nos dieron el reconocimiento la aprobación como dicen y ya del carraro los seis finalistas que vamos a Tokio”, agregó.

Ursula entrena en la Ciudad de México y tendrá preparación final en Estados Unidos antes de viajar a Tokio con la delegación mexicana. (Por Martín Navarro Vásquez)