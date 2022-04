Grupos feministas clausuraron de manera simbólica el Congreso del Estado en protesta por las presuntas agresiones perpetradas por el dirigente del sindicato mayoritario, César Íñiguez, en contra de una trabajadora del Legislativo. Recientemente se acusó que la Contraloría no ha procesado el caso conforme a los protocolos e incluso eso ha dado margen a que la mujer sea revictimizada.

Las manifestantes colocaron lonas en las puertas del Congreso denunciando las actitudes de Íñiguez. La diputada Mara Robles atendió a las manifestantes y se comprometió a atender el tema a fondo a partir del lunes, pues hoy, que hay elecciones sindicales, podría generarse afectación:

“Es importante que el día de hoy nosotras no hagamos mayores manifestaciones porque justo es el día de la elección sindical y es muy importante que los diputados no intervengamos en la vida interna de los trabajadores”.

Las Paritaristas acusaron que las medidas cautelares emitidas por la Contraloría del Legislativo fueron para beneficiar al agresor y no pensando en el bienestar de la víctima, a quien buscaban remover de su cargo. (Por Héctor Escamilla Ramírez)