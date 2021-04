Luego de la suspensión del actor Gonzalo Peña de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? el actor Fernando Noriega ingresó en sustitución del español.

Este es el primer proyecto de Noriega en Televisa, quien considera que es una maestría el estar en la televisora y el melodrama:

“Moría de ganas de saber lo que se sentía y aprender de, ahora sí que, de la empresa que es la número uno y que es una gran experiencia, como le decía al señor Osorio, es una maestría lo que me estoy aventando, no nada más por cómo lo hacen, sino también por el tren al que me estoy subiendo, que va a toda velocidad, creo que si libro esta batalla va a ser pues algo que toda la vida voy a recordar.”

Fernando Noriega mencionó que el sustituir de esta manera a un actor es doblemente complicado, pero confía en que su trabajo sea del agrado del público. (Por Katia Plascencia Muciño)