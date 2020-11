La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación contra el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por su presunta participación en delitos derivados del caso Odebrecht.

La orden de aprehensión fue solicitada hace varias semanas a un juez de Distrito por delitos electorales, de cohecho, traición a la patria y asociación delictuosa.

El ex director de Pemex, Emilio Lozoya, denunció que el ex presidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray le ordenaron repartir sobornos para la campaña presidencial y la aprobación de la reforma energética.