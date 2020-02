El técnico de Chivas Luis Fernando Tena, informó que la sanción deportiva para los jugadores Cristian Calderón y Uriel Antuna quienes cometieron indisciplinas, es que no serán tomados en cuenta el domingo cuando reciban al León, en cambio jugarán con la Sub 20. Tena dejó en claro que no es la imagen que desea el equipo.

“No nos gusta y nos afecta porque no es la imagen que queremos dar. Nuestro presidente fue claro y trata de mandar un mensaje: hay indisciplinas y hay sanción. El jugador debe entender que hay un compromiso que todo jugador tiene, más el que está en Chivas”.

Isaac Brizuela será novedad en el once inicial para el juego ante León. (Por Martín Navarro Vázquez)