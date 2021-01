Personas de la tercera edad molestas, gente asoleandose y una fila que le da la vuelta a la cuadra, es parte de lo que se vive en la recaudadora estatal 114, localizada en el centro de Zapopan.

Muchos de los contribuyentes, principalmente adultos mayores, llegaron desde las 5 o 6 de la mañana para ser los primeros en desocuparse, sin embargo, el sistema de la recaudadora falló.

“Entonces todo esto ha Sido un caos tremendo. Los empleados qué te dicen ‘pues se cayó el sistema y no sabemos a qué hora regresen. Proponemos, por qué no los dan ficha y ya mañana podemos venir con nuestra ficha para que vean que venimos y justificar que estuvimos temprano”.

A final de cuentas las fichas fueron para los demás contribuyentes y, para los asuntos mayores, no les quedó de otra más que esperar bajo el sol a que el sistema se restableciera. (Por: Aníbal Vivar Galván)