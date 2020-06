Contra todos los pronósticos este lunes sí se presentó el alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos en el edificio de Visitaduría de la Fiscalía estatal.

Llegó acompañado de sus dos abogados directo a registrarse en al ingreso del inmueble.

Abriéndose paso en un mar de cámaras y micrófonos el alcalde solamente se disculpó por no haber asistido el pasado viernes cuando debió declarar por el caso de Giovanni López.

“No, me siento bastante tranquilo, yo vengo aquí a comparecer. Les pido una disculpa, el viernes no les pude notificar por qué no podía estar aquí, hubo motivos de agenda, fue mucha la premura. En tiempo y forma le avisé al Ministerio Público. Insisto, una disculpa por lo avisarles a ustedes que no iba a estar aquí, pero cuando terminemos de presentarnos y que los digan para que somos requeridos con mucho gusto platicamos.”

De acuerdo con lo dicho previamente por el Fiscal estatal el alcalde fue citado para que explicara un caso de abuso policial por parte de elementos de Ixtlahuacán. (Por José Luis Escamilla)