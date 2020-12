La Comisión de Vigilancia fincó cargos a la cuenta pública 2017 del Gobierno de Jalisco, así como un millonario crédito fiscal al Instituto de Pensiones del Estado.

En el caso del IPEJAL se considera que durante el 2017 pudo existir un daño patrimonial por 495.8 millones de pesos.

La Auditoría Superior del Estado detalló que estos cargos corresponden a los convenios que firmaba Pensiones del Estado para condonar recargos o facilitar el pago de cuotas atrasadas por parte de ayuntamientos.

La Comisión de Vigilancia además fincó cargos por 16 millones de pesos al Instituto de la Juventud en su cuenta 2017, y que en este momento ya no existe.

El Gobierno de Jalisco por su parte tuvo señalamientos de gastos no justificados por 405 mil pesos.

Estos paquetes de cuentas públicas son de los últimos que se dictaminan bajo esta modalidad, pues en los gastos 2018 los diputados ya no podrán hacer modificaciones ni dar segundas oportunidades a los que sean señalados por desviar el erario. (Por Mireya Blanco)