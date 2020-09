El titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, entregará hoy mismo al Senado de la República, la petición para llevar a cabo una consulta popular para enjuiciar a los ex presidentes.

“La consulta al pueblo de México sobre el posible enjuiciamiento, previa investigación y en el marco de la legalidad, de acuerdo al debido proceso, de los ex presidentes de México, de 1988 a la fecha, decir, hasta el presidente Peña Nieto. Es el ex presidente Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto”.

La pregunta que propone en el escrito, es investigar a los ex presidentes para que sean investigados por los posibles delitos cometidos antes, durante y después de sus respectivas gestiones. El documento será entregado hoy mismo al Senado. (Por Arturo García Caudillo)