A pesar de que algunos legisladores estadounidenses se oponen a que se complete el trato con Pemex, la compra de la Refinería Deer Park en Houston, Texas, sigue firme, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador:

“No, eso no, y no va a haber problema. Es cosa de buscar al senador que hizo este planteamiento y explicarle y convencerlo con argumentos. No hay ningún problema. Sigue firme la compra de la refinería de Texas”.

Por otro lado, dijo que fue muy positiva y la reunión que ayer sostuvo en Palacio Nacional con una comisión del Senado de los Estados Unidos, en la que trataron temas relacionados con economía, migración, apertura de la frontera, y el desarrollo de la región de América del norte y del Continente Americano ante el avance de otras regiones del mundo. (Por Arturo García Caudillo)