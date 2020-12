La Fiscalía Anticorrución no tiene carpeta abierta sobre el caso del futbolista Joao Maleck, quien obtuvo su libertad bajo caución en medio de la polémica que genera el caso, tras la muerte de una pareja.

El fiscal, Gerardo Ignacio De la Cruz Tovar, indica que no ha recibido denuncias por algún hecho de corrupción.

“Vamos lo último que sabemos, es precisamente que hoy salen las notas de que obtiene su libertad, pero vamos son procesos jurisdiccionales en donde no se advierte a simple vista algún hecho de corrupción, pero si alguna de las personas interesadas en este procedimiento, pienso en familiares, o los que están en la asesoría jurídica o en la defensa, considera que hay una actividad irregular de un servidor público, pues para eso son los canales de comunicación y para eso estaríamos recibiendo denuncias”.

Agrega, en otro tema, que la Fiscalía Anticorrupción tampoco ha recibido hasta momento alguna denuncia en contra del personal del programa Salvado Vidas que aplica módulos itinerantes de alcoholimetría. (Por Claudia Manuela Pérez)