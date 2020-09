La Fiscalía de Jalisco señaló que no cuenta con denuncia por la desaparición de la regidora de Cihuatlán, Guadalupe Becerra Barragán, y que el partido Morena reportó con paradero desconocido.

Según los reportes de habitantes del municipio costero y colaboradores, la regidora dejó de realizar publicaciones en redes sociales desde el pasado 8 de agosto y su paradero se ignora desde el día 10 de septiembre.

La Fiscalía informó que se reunió con familiares de la funcionaria para asesorarlos, pero se informó que ellos voluntariamente no presentaron la querella por desaparición al señalar que no fue víctima de delito y en todo caso la ausencia es voluntaria.

La regidora fue amenazada de muerte en noviembre de 2018 y en enero de este año obtuvo un fallo de la Sala Guadalajara del Tribunal Federal Electoral tras acreditar haber sido víctima de violencia política. (Por Héctor Escamilla Ramírez)