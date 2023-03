Al menos por el momento la Fiscalía de Jalisco no ha encontrado elementos para considerar que fueron asesinadas las dos mujeres encontradas sin vida dentro de un departamento de la colonia Juan Manuel Vallarta la tarde del domingo.

Fuentes de la dependencia estatal indicaron a Notisistema que los cuerpos no presentaban huellas de violencia y que la causa probable de muerte fue intoxicación, sin embargo no se ha precisado si fue por alguna acumulación o fuga de gas LP.

La tarde de este martes vence el término para que se defina la situación legal del joven de 18 años, nieto de la octogenaria fallecida, quien fue encontrado en el mismo departamento y quien dijo que no escuchó nada.

Al menos hasta esta tarde al joven no se le imputa delito alguno. (Por José Luis Escamilla)