Prácticamente desde cero arranca la Fiscalía de Jalisco con las investigaciones tras el asesinato ayer del ex presidente municipal de Tomatlán, Jorge Luis Tello.

El fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, confirmó que el ex funcionario estatal no había recibido amenazas previas.

“No hay en este momento muchos avances que podamos compartir con ustedes. Las investigaciones están iniciando, van avanzando. En la medida que tengamos algo más que poner a su disposición así lo haríamos”.

Hasta el momento se conoce que un sólo hombre asesinó al ex presidente municipal de Tomatlán, quien ocupó ese cargo durante los últimos seis años. (Por José Luis Escamilla)