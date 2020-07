Han transcurrido 617 días desde el doble homicidio registrado en las calles Nicolás Bravo y Cuitláhuac, en el barrio de Analco de Guadalajara, y la Fiscalía aún no logra confirmar si la camioneta utilizada por los agresores es o no un vehículo oficial.

El Fiscal de Jalisco Gerardo Octavio Solís Gómez indicó que sí había conocimiento del video publicado este martes por un medio de comunicación, en el que se observa una camioneta RAM con códigos luminosos muy parecida a las que se utilizan en esa dependencia estatal.

“Se está trabajando con algunos recursos tecnológicos con la finalidad de llevar a cabo una identificación más certera. El hecho de que coincida con una marca que usualmente son utilizadas por las distintas corporaciones podría ser un indicio, sin embargo lamentablemente no ha sido posible todavía”.

En el video se observa que el tripulante de la camioneta negra dispara contra las tres personas que se encontraban en una vivienda, para después huir no sin antes pasarle por encima a una de las víctimas.

A 20 meses de ese crimen aún no hay detenidos. (Por José Luis Escamilla)