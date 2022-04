Mientras que la Federación de Estudiantes Universitarios de la UdeG asegura que hay varios casos de ataques contra alumnas, la fiscalía de Jalisco informa que hasta el momento solamente se tiene conocimiento de tres denuncias formales.

El fiscal Luis Joaquín Méndez Ruíz indicó que uno de los casos ocurrió en Tlaquepaque donde una estudiante fue privada de la libertad durante algunas cuadras y luego logró escapar; otro ocurrió en Guadalajara donde una alumna logró librarse de un hombre que intentó subirla un automóvil, y el tercero se habría desarrollado también en Guadalajara cuando varios hombres subieron a la víctima a un vehículo y abusaron sexualmente de ella.

“Yo ahorita tengo tres carpetas que estamos trabajando intensamente desde el día lunes que se presentó la primera. Hasta hoy no hemos dejado de trabajar porque nos interesa precisamente dar a conocer información correcta y que precisamente no se esté difundiendo información que cause pánico en la sociedad”.

El fiscal, Luis Joaquín Méndez Ruiz, señaló que las tres denuncias datan de esta semana y que en las tres semanas previas no hubo ningún caso reportado de abuso contra estudiantes. (Por José Luis Escamilla)