Los mercados de flores de Guadalajara que para estas fechas lucían atiborrados y coloridos, la contingencia sanitaria hoy tiene los locales cerrados y los comerciantes obligados a innovar o de lo contrario perderán la venta del mejor día del año para ellos. El Día de las Madres.

Unos floristas se encuentran afuera de sus negocios, cuando llegan autos frente a ellos les dicen que sólo tienen arreglos para llevar pero no en exhibición, otros decidieron subir sus diseños a Facebook o divulgarlos por WhatsApp y otros prefirieron llamarle a sus clientes frecuentes para ofrecerles sus servicios.

“No hay opción para venta al público para nada, aquí lo que uno está manejando es vía telefónica con los clientes que uno ya tiene porque si uno lo da el servicio a los clientes habrá quien les venda”.

El ayuntamiento de Guadalajara informó que estarán realizando operativos para vigilar que estos giros no esenciales no ofrezcan servicio al público, sólo a domicilio. (Por Héctor Escamilla Ramírez)