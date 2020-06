El 5 de julio la Universidad de Guadalajara evaluará si continúa la suspensión de sus actividades administrativas, decisión que pretende no abonar más a la movilidad del 70 por ciento que se registra desde hace semanas en la Zona Metropolitana, explica su rector general, Ricardo Villanueva.

“Antes del cinco de julio estaremos revisando y dando a conocer si ampliamos esta suspensión total de actividades para seguir dando nuestro aporte que es el de 340 mil universitarios que no se mueven. Niveles del 30 por ciento de aislamiento quiere decir que lo único que esta salvando la movilidad de la ciudad son las escuelas. Para que seamos claros, hasta ahorita el aporte más importante para el control de la pandemia se llama movilidad escolar”.

Si no se ha llegado al cien por ciento de la movilidad es gracias a que las escuelas están cerradas, reitera Villanueva Lomelí. Insiste en que no es responsable salir en estos momentos de casa. (Por Gricelda Torres Zambrano)