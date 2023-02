El cantante colombiano Fonseca cumple 20 años de trayectoria, donde ha tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo ofreciendo conciertos.

En una charla exclusiva con Notisistema, afirma que el camino recorrido ha traído frutos y se siente orgulloso de lo que está cosechando.

“Y ha sido un camino muy bonito, un recorrido en donde pues no hemos parado de trabajar y de siempre tratar de llegar a más lugares y nada me siento muy orgulloso y muy agradecido de lo que hemos logrado en estos 20 años. Mi vida la vivo contando a través de mis canciones y mi visión del mundo la he dejado plasmada en cada una de esas y no cambiaría nada. Es increíble ¿no? Como dicen, 20 años se dice fácil, pero cuando empieza uno a pensar y a mirar hacia atrás es una locura que haya pasado tanto tiempo”.

Para celebrar sus 20 años de trayectoria, Fonseca se presentará en Guadalajara el próximo 20 de abril, en el Teatro Diana. (Por Kevin Casillas)