Ni sana distancia ni horarios escalonados, hoy la ciudad vivió un día de tumultos como cualquier otro, sobre todo en el transporte urbano, donde lo único que cambió fue la utilización del cobrebocas de manera obligatoria.

“Es obligatorio el uso de cubrebocas, por favor, la Secretaría de Movilidad está regalando cubrebocas”.

Sin embargo, quienes ahí viajaban dijeron desconocer lo de los horarios escalonados, como habían anunciado los empresarios.

“-¿En su trabajo le modificaron el horario, y hoy iba a entrar un poquito más tarde?- No -¿A qué hora habitualmente entra usted?– Entro a las 9:00, pero voy a llegar tarde -¿En qué trabaja?- Soy de limpieza, ahí en un laboratorio”.

“-¿A usted no le dijeron que tenía que entrar un poquito más tarde, por ejemplo?– No –¿Y usted en qué trabaja?– En una plaza, Uniplaza”.

Se calcula que hoy el 90 por ciento de las personas que viajaron en el transporte urbano utilizaron cubrebocas; al diez por ciento restante se les obsequiaron. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)