Apartalugares no sólo desdeñan los puestos laborales que les ofrece el ayuntamiento de Guadalajara, sino también las ofertas de capacitarlos para que se dediquen a otras actividades y no secuestren el espacio público.

A casi seis meses de iniciada la ofensiva en el municipio contra los franeleros, suman más de mil 100 los detenidos en los operativos de la autoridad, pero ninguno ha aceptado estos servicios. Habla el coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad del municipio, Juan Manuel Munguía Méndez:

“Esta área tiene ya más de tres mil 500 vacantes diarias en diferentes empresas donde se les ofrece una oportunidad de trabajo. La realidad es que las personas que han estado trabajando como apartalugares desgraciadamente no nos han aceptado ninguna propuesta de una formalización o de un empleo estable”.

Señaló que hay sueldos con salarios mínimos hasta empleos de 30 mil pesos mensuales, según capacidades y aptitudes, pero todos argumentan que no les interesan estas plazas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)