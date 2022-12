Luego que comenzaron a moverse las piezas dentro del partido Movimiento Ciudadano para el proceso electoral de 2024, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, señaló que él no descarta buscar la reelección. Sin embargo, señaló que esperará a las decisiones que se tomen dentro del partido:

“Se dan las condiciones y realmente ellos están contentos con mis trabajo y evalúan bien lo que hice durante los tres años, bueno pues yo estoy dispuesto a seguir, no tengo problema”.

Frangie no quiso abonar a la polémica que existe por las declaraciones del alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus y que generó agravios a militantes emecistas, sólo se sumó al llamado de conciliación de Lemus. (Por Héctor Escamilla Ramírez)