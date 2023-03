La controversia se hizo presente en el Congreso del Estado, ante la intentona de diputados de Movimiento Ciudadano que, sin cumplir los tiempos que marca la ley, subir al pleno y discutir el dictamen de la llamada Ley Inmobiliaria de Jalisco. Bancadas de oposición se negaron, al afirmar que no se respetaban varias normas y que el dictamen pretendía ser aprobado sin una revisión a fondo.

La nueva ley es criticada por algunos sectores sociales por las implicaciones en el desarrollo inmobiliario. Tras el estira y afloja de los partidos, al final no se permitió que el dictamen se metiera con calzador en la orden del día. En la voz el diputado José María Martínez:

“Esto no es un juego, es la Constitución, es la Ley Orgánica, la ley que nosotros nos dimos para regirnos en todo el proceso parlamentario”.

Los contratiempos provocaron que se caldearan los ánimos entre algunos diputados y la presidenta de la Mesa Directiva, la legisladora Mirelle Montes. (Por Héctor Escamilla Ramírez)