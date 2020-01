Senadores y diputados de Morena frenaron un punto de acuerdo mediante el cual la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortaría a la Función Pública a revisar la evolución del patrimonio del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Por este motivo, la senadora panista Xóchitl Gálvez, hizo un llamado al partido en el poder a no defender más a este funcionario.

“Yo no entiendo porqué defienden a alguien indefendible, ¿ya se les olvidó que en 1988 tumbó el sistema y le robó la presidencia al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas?, ¿ya se les olvidó ese pasado negro de desaparecer periodistas?, ¿ustedes creen que las personas por el hecho de pasarse a otro partido en ese momento se santifican? O sea, de verdad se ven mal defendiendo lo indefendible. Ustedes no son responsables del pasado de Manuel Bartlett, ustedes lo adquirieron ya con ese pasado”. (Por: Arturo García Caudillo)