Elementos de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México detuvieron a Miguel Ángel Vázquez Reyes, ex subsecretario de Capital Humano y ex jefe de gabinete de Miguel Ángel Mancera, cuando estuvo al frente de la administración capitalina.

Fue capturado en la colonia Jardines del Pedregal de la alcaldía Álvaro Obregón, acusado de uso indebido de atribuciones y delitos cometidos por servidores públicos.

Presuntamente, Vázquez Reyes no pagó las aportaciones de jubilados y pensionados del ISSSTE, cuando era presidente del Consejo de la Caja de Previsión de la Policía, lo que ocasionó un daño a la Hacienda Pública local por más de 293 millones de pesos. (Foto: @FiscaliaCDMX)