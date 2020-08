Aclara el Ayuntamiento de Zapopan que las decenas de bolardos, chaparros y gruesos instalados en cruce de las avenidas Ávila Camacho y Américas los colocó el Gobierno del Estado, que la obra es de la SCT, por lo tanto Zapopan no tuvo nada que ver con su instalación.

Estos más de 300 bolardos colocados en la estación del Tren Ligero Zapopan Centro y que cada uno de ellos lleva grabado el escudo de Jalisco, lejos de ayudar estorban, un vecino agrega.

“Como es posible verdad, si no hay dinero se atrevan a gastar tanto dinero en algo prácticamente inútil porque razón no en el piso como otros países bueno aquellos están desarrollados verdad, nada más van marcando las líneas en el uso para respetarlas”.

Por cierto ahi en medio de más de 300 bolardos en la Estación Zapopan Centro el Ayuntamiento comenzó a instalar juegos infantiles. (Por José Luis Jiménez Castro)