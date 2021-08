Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que fue un avance el acuerdo al que se llegó con los pobladores de la región en torno a la Presa El Zapotillo.

“Ya fue un avance el que la presa pueda terminarse y funcionar. Ya no son 105 metros de cortina, son 80 metros, pero con eso se tiene agua suficiente para Jalisco y no se inundan los pueblos. Entonces sí fue una salida, una opción para no dejar ahí tirada una inversión de 6 mil millones de pesos. Tenemos que buscar la forma de ayudar a Guanajuato para que tenga agua, pero no se puede denla Presa Zapotillo. Ya es imposible porque se tendrían que inundar tres pueblos y la gente no quiere eso”.

Aseguró que no va a polemizar, pese a que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué, amenazó con cortar el suministro de agua al Lago de Chapala y reiteró que buscará la manera de dotar de agua a la ciudad de León. (Por Arturo García Caudillo)