Finalmente fueron 50 y no 70 las casas demolidas en la zona del Arroyo Seco.

No habrá más fincas retiradas señala el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, quien afirma que de estas viviendas, sólo 16 estaban habitadas.

Tras la divulgación de videos donde se denuncia fuerza excesiva de algunos elementos entrando a las casas, el edil expresó:

“Todo esto lo tendrá que tomar en cuenta la Fiscalía porque también participó el estado. El reporte que tengo hasta ahorita yo no tengo ningún dato de que algún policía de Zapopan haya actuado de esa manera. Si la Guardia Nacional actuó, que no creo porque de veras se cuidó mucho la parte de derechos humanos, notarios, estuviera la gente presente, participación ciudadana”.

Frangie insistió que todos los desalojados rechazaron por completo acudir a los albergues. Señaló que analizan algunos apoyos, pero adelanta que de momento ninguno de los desalojados ha solicitado la reubicación, de menos no de manera formal. (Por Héctor Escamilla Ramírez)