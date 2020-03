Terminó la luna de miel Entre el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro y la ciudadanía, pues ante la falta de resultados contundentes registra una fuerte caída en las simpatías, señala la profesora e investigadora de Estudios Políticos de la UdeG, Mónica Montaño Reyes.

Así lo demostró la consulta Mitosfky donde 71.3 por ciento de la población encuestada desaprueba su gestión.

“Entonces una primer causa de su baja popularidad ha sido su estilo de gobierno inicial, donde pareciera que no le importa mucho la opinión de los ciudadanos… o sea en el caso de Alfaro yo creo que se han tomado decisiones que no demuestran resultados más bien son preparatorias”.

Menciona como ejemplo de esas “decisiones preparatorias” la verificación vehicular que no se sabe si va a funcionar y la desaparición del Instituto de la Mujer, que hasta ahora no ha demostrado efectos positivos. (Por Claudia Manuela Pérez / Foto: Gobierno de Jalisco)