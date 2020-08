Informa el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, que varios funcionarios de diversos niveles y diferentes áreas del Gobierno Federal, han sido removidos de sus cargos, por estar relacionados con el ex secretario de seguridad en el sexenio calderonista, Genaro García Luna.

“En el caso de la Guardia Nacional han sido relevadas dos personas del rango de directores generales. Se ha relevado igualmente a un director de administración en penales, y a otro personal de menor nivel pero de vinculación directa en la trayectoria profesional de Genaro García Luna”.

Explicó que no hay procesos penales en su contra, porque no se les despidió porque se les haya encontrado alguna irregularidad en su desempeño, pero tampoco se puede ser ingenuo y pensar que estén libres de culpa. (Por: Arturo García Caudillo)