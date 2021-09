A su regreso a Monterrey tras su participación con la Selección Mexicana, el delantero naturalizado de los Rayados, Rogelio Funes Mori, reconoció que no tuvo una buena actuación en esta fecha FIFA con el Tri y dice que acepta todas las críticas.

“Me hubiese gustado hacer las cosas mejor pero así es el fútbol a veces te tocan estas rachitas malas y hay que salir adelante, siempre he sido criticado y lo entiendo porque desde el primer momento que quise estar en la Selección sabía que iba a ser así, se convivir con la crítica no es nada que me quite el sueño de seguir en la Selección y voy a seguir siempre de la misma manera como lo he en toda mi carrera”.

El Monterrey visita este sábado al Atlas en su partido de la fecha 8 del Torneo de Apertura.

(Por Manuel Trujillo Soriano)