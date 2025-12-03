Gael García Bernal se presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para participar en la charla “Conversación: Detrás de las cámaras de Hilde Krüger y La metamorfosis”. Durante su intervención, el actor habló sobre su incursión en los formatos sonoros y los procesos creativos detrás de su audiolibro y su reciente radionovela.

Gael destacó que su formación actoral fue clave para asumir este tipo de trabajo:

“Cuando estudiaba teatro era increíble el tiempo que le dedicábamos al cuerpo y a la voz, eran cuatro horas de movimiento todos los días y cuatro de voz todos los días y eso me sirvió después para contar con una herramienta poderosísima, la multiplicidad de acentos que puedes interpretar para distintos personajes”.

Además de Hilde Krüger, Gael García Bernal participó en La metamorfosis, una lectura dramatizada realizada junto a Mauricio Isaac y Casandra Changuerotti. (Por Katia Plascencia Muciño)