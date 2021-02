Se puso en marcha la jornada 5 de la Liga MX y el Pachuca sigue sin poder ganar en el Guardianes 2021. Los Tuzos perdieron de visita a los Gallos Blancos, tres goles por uno en el Estadio La Corregidora.

Para el triunfo marcaron: Fernando Madrigal, Antonio Valencia y Kevin Ramírez. Por Pachuca descontó Hugo Magallanes en autogol.

Habla el técnico de Querétaro, Héctor Altamirano.

“Es un equipo que me gusta ver, hoy Pachuca después del tercero se nos volcaron y daba la impresión de que el equipo se había posicionado en bloque bajo, pero no, intentamos defendernos para no recibir más goles”.

Por su parte como local el Atlético de San Luis rescató empate a dos goles al minuto 95, frente a los Xolos. Felipe Gallegos marcó en el último minuto, y Juan Castro por los Potosinos. Los goles de Tijuana fueron obra de Fidel Martínez, uno de ellos por la vía del penalti. (Por Martín Navarro Vásquez)