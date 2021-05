El piloto inglés Lewis Hamilton de Mercedes ganó hoy el GP de Portugal tercera fecha de la temporada de F1 al cruzar la meta en primer lugar en el Autódromo Internacional do Algarve, en Portimao, seguido por Max Verstappen y Valtteri Bottas. El de hoy fue el triunfo numero 97 de Hamilton en la Formula UNO y es líder en la clasificación mundial de pilotos con 25 puntos luego de celebradas las primeras 3 fechas.

Por su parte, el mexicano Sergio Pérez rodó varias vueltas en el primer sitio pero finalmente terminó en el cuarto lugar y comentó.

“No tuve agarre al inicio de la arrancada creo que hay una línea sucia hay muy poco agarre creo que también Hamilton salió un poco mal, perdí la posición con Carlos, después la recuperé al reinicio luego la pierdo con Landon y eso me perjudicó bastante, pensé que Landon había salido del limite de la pista, lo juzgue mal y no defendí la posición suficientemente porque pensé que Landon me la iba a dar pero perdí 8, 9 segundos detrás de el y arruinó mi carrera”.

Checo Se llevó además un punto extra por haber registrado la vuelta más rápida de la prueba y ocupa el sexto sitio en la clasificación mundial con 12 unidades y fue designado el Piloto del Día, por segunda ocasión en tres carreras.

(Por Manuel Trujillo Soriano)