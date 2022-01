El delantero polaco del Bayern Múnich, Robert Lewandowski ganó este lunes el premio The Best, reconocimiento entregado por la FIFA al mejor futbolista del 2021, tras superar en las votaciones al argentino, Lionel Messi y al egipcio, Mohamed Salah, en una ceremonia virtual realizada en Zúrich.

De esta manera Lewandowski se sacó así la espina del Balón de Oro, entregado a finales de noviembre por la Revista France Football al argentino Lionel Messi en medio de polémica. El goleador polaco ya había ganado el The Best en el 2020 y este es su segundo galardón.

El The Best a mejor entrenador fue para Thomas Tuchel por lo realizado con el Chelsea y la Selección de Alemania.

Por su parte, la española Alexia Putellas, ganadora del Balón de oro, también se llevó el Premio The Best como la mejor jugadora del 2021.

El Premio Puskas al mejor gol del año fue para el volante argentino Érik Lamela.

El premio Fair-Play se lo llevó el cuerpo médico y los jugadores de la Selección de Dinamarca por su intervención sobre Christian Eriksen.

Finalmente, Cristiano Ronaldo se llevó un premio especial por romper el récord de goles a nivel de Selecciones con 115 anotaciones.

(Por Manuel Trujillo Soriano).