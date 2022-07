El piloto holandés, Max Verstappen de Red Bull consiguió su Séptima victoria de la temporada al ganar el Gran Premio Formula UNO de Francia. Le siguieron al cruzar la meta los Mercedes de Lewis Hamilton y George Russell sacando del podio en la recta final de la prueba al piloto tapatío Sergio Pérez, quien termino en cuarto sitio, reconoció que no tuvo un buen ritmo de carrera, pero además indicó que un problema con el safety car le costó el podio.

“Sí, hubo un problema con el safety car que habían dado la indicación que se acababa fuera de la 9 y no fue así, se acabó en la entrada a la 15 y cuando se para el safety car yo estaba muy cerca de mi delta, entonces no podía acelerar, no entiendo que pasó, creo que tuvieron un problema en la torre de control porque simplemente no entiendo y bueno nos costó el podio pero al final fue una carrera en la que no tuvimos mucho ritmo”.

Charles Leclerc de Ferrari, salió en primer lugar, pero abandonó en la vuelta 18 al estrellarse contra el muro de contención.

En la clasificación Mundial de Pilotos, Verstappen es líder con 233 puntos, seguido por Leclerc con 170 y Checo Pérez ocupa la tercera posición con 163 unidades.

(Por Manuel Trujillo Soriano)