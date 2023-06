El Sevilla se coronó campeón de la Europa League tras vencer en penales por 4-1 a la Roma de José Mourinho en la final celebrada en Budapest para consolidarse como el máximo ganador de este torneo con su séptimo título en la competencia y el numero cinco en la edición actual.

Se registró empate en los 90 minutos reglamentarios y los tiempos extras, cuando la Roma se fue al frente con anotación de Paulo Dybala al minuto 34, pero al 55, Gianluca Mancini la metió en su propia portería para igualar por el Sevilla, que fue más certero en los tiros desde los once pasos para quedarse con el título. El equipo sevillano ha ganado las siete finales de la Europa League que ha disputado.

Pese a ser jugador del Sevilla el mexicano, Jesús Manuel “Tecatito” Corona no participó en la fase final del torneo debido a que estuvo ausente varios meses por lesión y no fue registrado para el certamen.

(Por Manuel Trujillo Soriano)