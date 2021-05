El tapatío Sergio “Checo” Pérez tuvo una buena carrera y quedó a un paso del podio, pues terminó en el cuarto lugar el Gran Premio de Mónaco, quinta fecha de la temporada de la Fórmula 1 de automovilismo. A toda velocidad y con una gran estrategia, “Checo” buscó el podio, pero no pudo al final. El ganador fue su compañero de equipo en Red Bull Max Verstappen, segundo Carlos Sainz de Ferrari y Landon Norris de Mclaren. Es decir un podio inédito. Además ya con 105 puntos, Verstappen es nuevo líder de la clasificación mundial de pilotos. Checo llegó a 44 puntos, para subir al quinto sitio.

Mal día tuvo el monegasco Charles Leclerc quien luego de ganar la pole position no pudo correr el Gran Premio en su ciudad natal, luego de tener consecuencias un choque de ayer y no se pudo reparar. Por su parte el campeón Lewis Hamilton, arrancó séptimo y no pudo salir de ahí pues terminó en ese sitio.

El circuito callejero de Montecarlo como es un costumbre tuvo varias celebridades y la encargada de ondear la bandera a cuadros fue la tenista Serena Williams. El próximo Gran Premio, el de Azerbaiyán, se disputará el próximo 6 de junio en el circuito urbano de Bakú. (Por Martín Navarro Vásquez)