Con triunfos del Guadalajara y Atlas concluyó anoche la Jornada 8 de la Liga MX femenil. Las Chivas en casa derrotaron por 3-1 al Querétaro con doblete de María Sánches y anotación de Jashira Barrientos. El entrenador de las rojiblancas Edgar el “Chore” Mejía dice estar contento por el triunfo, paro reconoce que aún no han ganado nada.

“Si me tiene contento pero tratamos de ser muy congruentes al final es una buena racha pero no hemos ganado nada ni estamos cerca de ello, entonces sí las estadísticas ahí se quedan pero la competencia es semana a semana y no nos podemos dar el lujo de regalar absolutamente nada y en esa línea estamos trabajando”.

El siguiente encuentro de las Chivas será ante el líder Monterrey el próximo lunes allá en la Sultana del norte.

Por su parte, el Atlas no tuvo piedad del León al imponerse de visitante por 5-1 con dobletes de Johana Robles y Adriana Iturbide, más anotación de Janeth Hernández. Del contundente triunfo habló el entrenador de las rojinegras, Fernando Samayoa.

“Contento por el desempeño me parece que defensivamente el objetivo queremos mantener el cero en la portería y hoy afortunadamente fuimos contundentes acertamos en todas las fases del juego y contento porque esto nos da no solamente un envión anímico sino también en mantenernos en ese quinto lugar que es pelear por los primero cuatro lugares”.

Luego de 8 fechas en el torneo femenil, Monterrey es líder con 24 puntos, le siguen: Tigres, América y Guadalajara con 22 unidades cada uno. (Por Manuel Trujillo Soriano / Foto: @ChivasFemenil)