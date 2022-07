Se corrió esta Mañana el Medio Maratón de San Pedro Tlaquepaque con el triunfo en la rama varonil de Orlando Casillas Vázquez con excelente tiempo de 1 hora 3 minutos y 46 segundos y dijo que sacó la espina.

“Me siento muy contento ya que la preparación que hemos venido realizan do se está reflejando además quería sacarme la espinita porque hace 15 días fui a Cholula, Puebla y lamentablemente me dio un pequeño espasmo en el kilómetro 9 y pues me dobló el dolor en la parte del estomago y no quería venir a quedarme atrás y mucho menos aquí en mi casa de Tlaquepaque entonces venía dispuesto a todo y si me ganaban les iba a costar”

En femenil la triunfadora fue Citlali Cristian Moscote de la Universidad de Guadalajara con 1:11:16 y comentó.

“Me siento muy contenta por estar participando en este evento ya que fue mi último control rumbo al Mundial de Atletismo. Ahorita estamos en los últimos entrenamientos fuertes ya para bajar un poquito la carga y prepararnos para el Maratón del Mundial de Atletismo y la verdad muy contenta”

Participaron 2 mil corredores.

(Por Manuel Trujillo Soriano)