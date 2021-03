El desorden vial que se generó esta mañana en el CUCEI de la Universidad de Guadalajara lo generaron los gandallas que sin estar formados en la fila, forzosamente querían acomodar su vehículo para vacunarse contra el Covid, así lo reconocen quienes aquí están desde la madrugada.

“-¿Tú cómo lo ves?. -No pues es que mucha gente se metió y nosotros quedamos desde la madrugada, y aquí por Revolución toda la gente se empezó a meter porque vio que no avanzaba. El carro, tienen rayado los números, y el carro número uno se quedó dormido y no avanzó, entonces toda la gente aprovechó para meterse”.

Afortunadamente esta mañana ya hay mayor orden aquí sobre avenida Revolución a la altura del CUCEI.

(Por: José Luis Jiménez Castro)