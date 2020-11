El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) fallo a favor de la Federación Mexicana de Futbol al considerar que actuó conforme a derecho y confirmó la suspensión temporal del ascenso y descenso, respecto a la queja presentada por los Clubes Universidad de Guadalajara, Venados de Mérida y Correcaminos de Tamaulipas.

El presidente de los Leones, Alberto Castellanos, dijo que con esta decisión no ganó el futbol.

“Lamentablemente el fallo no fue a nuestro favor, esperábamos otra cosa esa es la realidad y bueno respetamos la decisión pero no la compartimos, con independencia de la resolución del TAS, seguimos creyendo que el sistema de competencia con ascenso y descenso es lo más sano, teníamos la esperanza de que ganará el futbol y lamentablemente en está ocasión no se pudo”.

Reconoció que cada uno de los 3 clubes que participaron en la demanda, deberá pagar al rededor de 300 mil pesos como gastos del proceso.

(Por Manuel Trujillo Soriano).